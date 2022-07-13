В Новосибирске легковушка врезалась в фонарь на Бердском шоссе

В ДТП пострадал 23-летний водитель иномарки. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирске иномарка врезалась в фонарь, а обломки от нее отлетели в проезжающий мимо «КАМАЗ». ДТП произошло в Первомайском районе рано утром 12 июля.

— 23-летний водитель за рулем автомобиля Kia Rio ехал в сторону улицы Грунтовая и у дома №96 по Бердскому шоссе врезался в световую опору, — рассказали в Госавтоинспекции по региону.

От удара передняя часть иномарки разлетелась на куски и один из них попал в проезжающий мимо «КАМАЗ». Пострадал в ДТП водитель легковушки. С травмами его доставили в больницу.

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