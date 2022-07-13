В Новосибирске пропал 11-летний мальчик в темно-синей бейсболке

В Ленинском районе Новосибирска ищут 11-летнего мальчика. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Ленинском районе Новосибирска ищут 11-летнего Бахрус Рахаталиев. Школьник ушел из дома в понедельник, 11 июля, выбрасывать мусор и убежал. Сейчас его ищут волонтеры и полиция.

— Приметы: рост 135-140 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мальчик был одет в черную футболку, черные шорты, темно-синие кроссовки и темно-синюю бейсболку.

Если вам известно что-нибудь о том, где Бахрус может находиться сейчас или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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