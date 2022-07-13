В Новосибирске проезд по улице Немеровича-Данченко ограничат до 19 июля

В Новосибирске с на 6, 5 метров сузят проезжую часть на улице Немировича-Данченко. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с на 6, 5 метров сузят проезжую часть на улице Немировича-Данченко рядом со зданием № 104. Об этом сообщили в мэрии.

— Ограничения связаны с аварийным ремонтом теплотрассы, — пояснили в муниципалитет.

Действовать ограничения будут с 12 по 19 июля. Водителей просят быть внимательными и соблюдать все правила дорожного движения.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что с 9 по 17 июля на 2 метра будет сужена улица Макаренко в районе жилого дома № 19. Это связано с аварийным ремонтов на водоводе. А с 8 по 22 июля на 4 метра сужена проезжая часть Комсомольского проспекта в районе здания № 18. Ограничения ввели из-за аварийного ремонта на теплотрассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске сузят проезд на двух улицах из-за ремонта теплотрассы и водовода

Об этом сообщили в мэрии города (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber