Житель Кемерово выловил из реки двух огромных рыб

Житель Кемерово выловил двух огромных толстолобиков. Фото: Михаил АТАПИН

Житель Кемерово Михаил Атапин поймал двух огромных рыб-толстолобиков. Об этом пишет «Сибдепо».

- По словам сибиряка, этих рыб можно часто встретить в регионе. Встречаются мутанты весом более 20 килограммов, - отметили в публикации.

Интересно, что, несмотря на свои внушительные размеры, такая рыба не хищная.

- Как рассказал Михаил, он увлекается рыбалкой на хищника. Поехал за судаком, но поймал толстолобиков, - сообщили в «Сибдепо».

Одного мужчина случайно зацепил за хвост, а второй гигант съел силиконового рака. Можно сказать, что рыбалка удалась на 100%.

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