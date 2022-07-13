Под Новосибирском таксист вылетел в кювет и опрокинулся

ДТП произошло в Кубинском районе области. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Недалеко от деревни Покровка под Новосибирском водитель такси не справился с управлением и вылетел в кювет. Произошло ДТП днем во вторник, 12 июля.

— Авария произошла в Купинском районе области. 22-летний таксист за рулем Honda Fit двигался из Купино в Чистоозерное. В пути следования он не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Таксист получил различные травмы и был доставлен в больницу.

Напомним, что за последние сутки это не единственный автомобиль такси, который опрокинулся на крышу. Похожее ДТП произошло на Бердском шоссе.

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