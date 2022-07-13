В Новосибирске пристраивают собаку, ставшую ненужной после смерти хозяйки

Собака умная и ласковая. Фото: предоставлено Александрой

В Новосибирске пристраивают собаку, ставшую ненужной после смерти бабушки-хозяйки. У пенсионерки жили пять кошек и три собаки.

- Внук выставил на продажу дом, дал несколько дней пристроить животных. Так как они не нужны. Спасали всеми возможными путями. Кошек забрала руководитель одного из приютов, Одна собачка очень старенькая , он доживать будет свой век в приюте. Одну пристроили уже, а еще одной ищем дом, - рассказала КП-Новосибирск Александра, волонтер.

Собаку зовут Лиза, ей примерно два года. Она очень ласковая и игривая. Лизе ищут новый дом и ответственных хозяев, чтобы они любили ее.

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