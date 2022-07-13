Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили правила использования электросамокатов в городе

В региональном Заксобрании обсудили возможности использования в городе электросамокатов. Фото: Заксобрание НСО

В Заксобрании Новосибирской области прошло рабочее совещание по вопросу использования в городе электросамокатов. Его провела зампред комитета регионального парламента по транспортной, промышленной и информационной политике Елена Тырина.

Напомним, две недели назад на личный прием к Председателю Заксобрания Новосибирской области Андрею Шимкиву пришли молодые люди с вопросом о регулировании движения самокатов по улицам города. По результатам встречи Председатель Заксобрания дал поручение создать рабочую группу, чтобы обсудить тему в расширенном формате.

От инициативной группы пользователей самокатов выступал Тимофей Казанцев. Он отметил, что это, в первую очередь, проблема инфраструктуры. И у города нет возможности враз построить повсюду велодорожки. Поэтому был подготовлен список предложений, которые можно реализовать малыми средствами.

– Сегодня в Новосибирске заключены соглашения с кикшеринговыми компаниями об ограничении скорости самокатов, о разделении зон. Но практика показывает, что к заключенному в июле прошлого года соглашению нужны дополнения, - отметила Елена Тырина. - Нужны нормативные акты мэрии города, которые будут регулировать это движение.

По результатам рабочего совещания принят ряд рекомендаций к муниципалитету. Во-первых, проанализировать нормативные акты муниципальных образований субъектов страны на предмет использования общественного пространства, организации парковок и пунктов проката средств индивидуальной мобильности. Во-вторых, проработать муниципальные правовые акты Новосибирска для установления механизмов безопасного использования велосипедов, самокатов, гироскутеров (нанесение разметки, выделение полос для движения транспорта) и рассмотреть в этом плане возможность муниципально-частного партнерства. В-четвертых, проработать во взаимодействии с кикшеринговыми компаниями реестр потенциальных мест парковок средств индивидуальной мобильности.

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