В Новосибирске мужчина незаконно продавал топливные карты

Житель Новосибирска незаконно продавал топливные карты. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества с топливными картами. Об этом сообщили в МВД.

Уголовное дело возбудили в отношении 29-летнего новосибирца. Его обвиняют в мошенничестве. Мужчина работал бухгалтером в коммерческом предприятии. В какой-то момент сибиряк решил воспользоваться служебным положением и забрал себе топливные карты.

- Эти топливные карты предназначались для заправки служебных автомобилей организации. С октября 2017 по январь 2020 года житель Новосибирска искал среди своих знакомых тех, кто хотел купить топливо по сниженной цене, - рассказали в МВД.

В январе 2020 года в организации заметили, что с топливных карт кто-то списывает средства. Провели проверку и установили факт получения топлива посторонними людьми.

- Полицейские установили причастность фигуранта к шести эпизодам мошенничества. Общая сумма ущерба предприятию превысила 3,5 миллиона рублей, - отметили в МВД.

Уголовное дело направили в Бердский районный суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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