В Новосибирске завершились поиски 60-летней женщины в маске и перчатках

Женщину нашли далеко от дома и рассказать, как там оказалась, она не смогла. Фото: ЛизаАлерт

В Новосибирске успешно завершились поиски 60-летней женщины в маске и перчатках. Напомним, что она пропала 12 июля. Женщина вышла за яблоками в магазин и не вернулась. У пропавшей были проблемы с памятью, но раньше она не терялась.

— Прохожая обратила внимание на женщину в маске и перчатках. Она видела ориентировку, а сейчас, когда закончились основные ограничения по ковиду, люди, носящие маску и перчатки, очень сильно привлекает внимание. Когда она подошла к женщине и попыталась заговорить, наша пропавшая не смогла вспомнить свое имя, но, когда ей показала ориентировку, узнала себя на фотографии. После этого прохожая позвонила на горячую линию, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Женщину нашли далеко от ее места проживания. Причем пояснить, как туда попала, она не смогла, потому что не помнит.

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