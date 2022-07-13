В Новосибирском зоопарке белый медведь прыгнул в бассейн за канистрами

Медведь Кай из Новосибирского зоопарка устроил водные процедуры. Фото: стоп-кадр

В Новосибирском зоопарке имени Шило белый мишка по кличке Кай показал мастер-класс по прыжкам в бассейн. Видео в своем Ютуб-канале опубликовала фотограф Анна Новикова.

В самом начале ролика Кай плюхнулся в воду, обрызгав стоящих около вольера людей. Медведь зубами схватил канистру и медленно поплыл к лестнице.

Выйдя из воды, животное показательно отряхнулось. Вскоре из своего убежища выглянула медведица Герда. Но принимать водные процедуры вместе со своим другом она не захотела.

Внезапно кто-то кинул в воду вторую канистру. Обрадованный Кай разбежался и прыгнул в бассейн за «игрушкой».

- Пришлось так делать. Герда не хочет прыгать, - прокомментировала увиденное Анна Новикова.

В итоге свою добычу Кай отнес своенравной подруге.

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