Обвиняемого в даче взятки экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву отпустили домой

Андрей Турбин (справа) останется в СИЗО до 14 октября, а Сергей Белоус (слева) отправлен под домашний арест. Фото: Судебный департамент НСО

Дзержинский районный суд изменил меру пресечения для бизнесмена Сергея Белоуса, которого обвиняют в даче взятки экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву. Ее смягчили с содержания под стражей на домашний арест.

— Белоусу изменена мера пресечения на домашний ареста по 11 октября 2022 года, — рассказали в суде.

Если для давшего взятку бизнесмена смягчили меру пресечения, то для получившего ее Фалилева арест продлили до 13 октября. Также на день дольше в СИЗО проведет заместитель бывшего прокурора Андрей Турбин.

Напомним, что экс-прокурора и его зама обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от «криминальных структур и представителей ТЦ «Восток». Как сообщил источник КП-Новосибирск, взятки могли давать за то, чтобы ТЦ не прикрыли и он продолжал работать.

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