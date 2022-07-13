Обвиняемого в даче взятки экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву отпустили домой

Андрей Турбин (справа) останется в СИЗО до 14 октября, а Сергей Белоус (слева) отправлен под домашний арест. Фото: Судебный департамент НСО
Дзержинский районный суд изменил меру пресечения для бизнесмена Сергея Белоуса, которого обвиняют в даче взятки экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву. Ее смягчили с содержания под стражей на домашний арест.
— Белоусу изменена мера пресечения на домашний ареста по 11 октября 2022 года, — рассказали в суде.
Если для давшего взятку бизнесмена смягчили меру пресечения, то для получившего ее Фалилева арест продлили до 13 октября. Также на день дольше в СИЗО проведет заместитель бывшего прокурора Андрей Турбин.
Напомним, что экс-прокурора и его зама обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от «криминальных структур и представителей ТЦ «Восток». Как сообщил источник КП-Новосибирск, взятки могли давать за то, чтобы ТЦ не прикрыли и он продолжал работать.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске задержали экс-прокурора области и его заместителя: в чем их обвиняют
Бывшее прокурорское руководство обвиняют в связях с криминалом и взятках (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер