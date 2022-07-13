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Общество13 июля 2022 10:09

В Новосибирске выйдут на маршруты 50 новых автобусов

Это произойдет в августе
Анастасия ХРОМЫХ
В новосибирский автобусный парк поступят 50 новых автобусов.

В новосибирский автобусный парк поступят 50 новых автобусов.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В новосибирский автобусный парк поступят 50 новых автобусов. Об этом в среду, 13 июля, на аппаратном совещании сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев.

- Речь идет о 29 автобусах 57-й серии и 21 автобусе 56-й серии. Двигатели всех транспортных средств будут работать на газомоторном топливе. Это соответствует требованиям доступной среды, - отметил Константин.

Чиновник добавил, что в автобусах будут низкие полы и аппарели (специальная площадка, предназначенная для подъема и спуска грузов и так далее – прим. ред.).

- Новые автобусы выйдут на маршруты в августе 2022 года, - уточнил Константин Васильев.

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