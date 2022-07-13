Следователи возбудили дело после смерти 6-месячной девочки в новосибирской больнице

Дело завели по статье за причинение смерти по неосторожности. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело после смерти 6-месячной девочки в больнице. Полугодовалому ребенку провели пластическую операцию по устранению заячьей губы. А через несколько дней девочка умерла. По словам родственников, из-за сепсиса.

— В ходе оказания медпомощи работниками больницы не были своевременно приняты надлежащие меры к диагностике имеющегося у малолетней заболевания, в результате чего ей не была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, — рассказали следователи.

Девочка поступила в больницу 11 мая, а 15 мая она умерла. Сейчас следователи опрашивают родственников погибшей, медперсонал, также для проверки изъяли медицинские документы. Назначена экспертиза. Дело завели по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности.

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