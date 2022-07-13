«Возомнил себя королем на дороге»: в Новосибирске заметили мужчину, который ехал в авто, не держась за руль

Мужчина ехал в машине, не держась за руль. Фото: Лариса ДОРОЖКИНА

Жительница Новосибирска Лариса Дорожкина сняла на видео водителя, который ехал в авто, не держась за руль. Об этом она рассказала в разговоре с КП-Новосибирск.

- Я сняла это видео, потому что в сентябре будет три года, как я являюсь инвалидом первой группы из-за такого же горе-водителя. Именно поэтому я обратила на него внимание, - сообщила сибирячка. – Мы с этим водителем поравнялись на пересечении Гурьевской и Кирова. В салоне авто громко играла музыка, окна были открыты настежь. В положении полулежа мужчина проехал перекресток Кирова и Богаткова и направился дальше.

По словам женщины, водитель поднялся только после того, как увидел, что его снимают.

- В машине он был один. Мужчина начал предъявлять претензию, чтобы я удалила видео. Я сначала испугалась, что этот агрессивный водитель может мне навредить. Но из-за таких, как он, есть такие, как я, - отметила в разговоре с КП-Новосибирск Лариса Дорожкина. – Хочу, чтобы все, кто переходит дорогу, кто едет рядом, были внимательными. Потому что водителю все равно – он возомнил себя королем на дороге.

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