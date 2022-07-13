Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 июля 2022 9:34

В Дзержинском районе Новосибирска зарегистрировали превышение фенола в воздухе

Воздух был загрязнен 11 и 12 июля
Анастасия ХРОМЫХ
В Дзержинском районе выявили превышение фенола в воздухе.

В Дзержинском районе выявили превышение фенола в воздухе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Превышение фенола в воздухе выявили в Дзержинском районе. Об этом КП-Новосибирск рассказали в «Западно-Сибирском УГМС».

- Превышение фенола регистрировали 11 и 12 июля. Показатели были 1,1 ПДК (предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе, - прим. ред.), - сообщили в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Там отметили, что на прошлой неделе тоже выявляли незначительные превышения вредных веществ в воздухе. Причина была в жаркой погоде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber