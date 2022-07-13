В Дзержинском районе Новосибирска зарегистрировали превышение фенола в воздухе

В Дзержинском районе выявили превышение фенола в воздухе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Превышение фенола в воздухе выявили в Дзержинском районе. Об этом КП-Новосибирск рассказали в «Западно-Сибирском УГМС».

- Превышение фенола регистрировали 11 и 12 июля. Показатели были 1,1 ПДК (предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе, - прим. ред.), - сообщили в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Там отметили, что на прошлой неделе тоже выявляли незначительные превышения вредных веществ в воздухе. Причина была в жаркой погоде.

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