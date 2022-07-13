В новосибирской больнице пьяная пара пыталась прорваться в травмпункт без очереди

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Хулиганили горожане в общественных местах - магазинах, торговом центре, больнице. Двоих нарушителей «гвардейцам» пришлось задержать и передать полицейским.

12 июля в 1.21 продавщица в магазине на улице Троллейной нажала кнопку тревожной сигнализации и вызвала охрану, поскольку два нетрезвых посетителя мешали ей работать. Бойцы ГБР ГВАРДИИ выпроводили хулиганов, но в 8.06 помощь потребовалась еще раз - та же парочка вновь заявилась в магазин и продолжила приставания. Бойцам ГБР пришлось опять прогнать пьяных хулиганов.

Точно так же дважды за день вчера заявлялся в магазин на улице Сибиряков-Гвардейцев и мешал продавцу работать другой нетрезвый гражданин. И если в 8.00 продавщице удалось выгнать хулигана самой, то в 9.53 это сделали вызванные ею бойцы ГБР-76. После этого нарушитель в магазине больше не появлялся.

В 16.23 в дежурную часть ГВАРДИИ сигнал тревоги поступил из городской клинической больницы № 2 Дзержинского района. В травматологический пункт пытались прорваться без очереди мужчина и женщина, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Поводом для обращения к врачу стала травма руки у женщины. Поскольку нарушители при посещении травмпункта скандалили и нецензурно оскорбляли врача, бойцы ГБР задержали их и передали сотрудникам полиции.

Еще один пьяный новосибирец вчера вечером устроил дебош в общественном месте и потому был задержан «гвардейцами». В 21.08 он отказался покидать закрывающийся на ночь торговый центр, поскольку расположенный на территории ТЦ банкомат, со слов мужчины, «зажевал» его карту. Оставшись без наличных средств, он так рассердился, что принялся со всей силы колотить по банкомату, а в ответ на замечание охранника осыпал его нецензурной руганью. Вызванные бойцы ГБР-77 вывели нарушителя на улицу и тем самым дали торговому центру возможность закрыться.