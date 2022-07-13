Мэрия Новосибирска запретила многоэтажную застройку Заельцовского бора. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мэрия Новосибирска внесла изменения в Генплан развития Новосибирска в соответствии с постановлением правительства региона. Теперь лесопарк «Заельцовский бор» считается особо охраняемой природной территорией регионального значения (ООПТ). Там запретили строить небоскребы и многоэтажные дома. Об этом сообщает пресс-центр мэрии. – Генеральный план дополнен зоной рекреационного назначения, предусматривающей параметры, запрещающие многоэтажное жилищное, высотное строительство и содержащие значительно сокращенный перечень объектов общественного назначения в границах территории ООПТ, – объяснил заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев. Теперь в лесопарке разрешена только индивидуальная жилая застройка, строительство дачных поселков, поликлиник, детских садов и школ. Также разрешено строительство спортивных и культурных зданий, объектов соцобслуживания. Здесь могут разбить парки и заповедники, построить лагеря, пляжи и санатории, провести немагистральные дороги и инженерную инфраструктуру. Улицы Сеченова и Бестужева, территория вдоль Дачного шоссе и возле ЖК «Флора и Фауна» защищены от строительства торговых центров и высоток. 80 % охраняемой территории Заельцовского бора занимают городские леса, где запрещено любое капитальное строительство. 10 % может занять зона отдыха и туризма, и еще 10 % отведены на другие зоны с уже существующей застройкой.

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