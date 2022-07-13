Губернатор Андрей Травников проконтролировал условия летнего отдыха детей в Новосибирской области. Фото: предоставлено Правительством НСО.

Детские оздоровительные лагеря Новосибирской области после двух лет пандемийного периода заполнены на 100 %. Так, с начала летней оздоровительной кампании в них уже отдохнули свыше 94 тысяч ребят. Кроме того, до начала нового учебного года туда приедут еще более 20 тысяч детей. В Правительстве Новосибирской области вопросы обеспечения безопасности детей в летний период, организации отдыха находятся на особом контроле.

Условия, которые созданы в Областном центре «Морской залив», оценили Губернатор Андрей Травников, Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. В настоящий момент там отдыхают 50 детей из подшефного Беловодского района ЛНР.

Андрей Травников поговорил с ребятами и пожелал им набраться во время отдыха сил, здоровья, приятных впечатлений. Глава региона подчеркнул, что в 2022 году в регионе после двух пандемийных лет проходят полноценные смены. Поэтому в области работают все детские оздоровительные лагеря.

Евгений Целиков, директор центра, доложил губернатору, что в учреждении есть современная материально-техническая база. Так, в медкабинете оборудован кабинет теплолечения, есть инфракрасная кабина, соляная пещера, кабинет ЛФК, кабинет для ингаляций, массажный и гидромассажный кабинеты, кабинеты для проведения водолечения и другие. Консультации проводят такие специалисты как логопед и психолог. Известно, что в центре есть игровой зал, лекотека, а также сенсорная комната. Целиков добавил, что в центре планируют расширить площади, тем самым увеличить оздоровительные направления. Например, добавить к ним кинезотерапию, оборудовать бассейн. Для достижения этих целей нужно ввести в эксплуатацию недостроенные помещения учреждения.

В целом, как отметила министр труда и соцразвития НСО Елена Бахарева, оздоровительная кампания в области проходит в плановом режиме.

– Сегодня в лагерях отдыхают более восьми тысяч детей. С начала летней оздоровительной кампании уже отдохнули более 94 тысяч из запланированных 115 тысяч, – пояснили в Правительстве Новосибирской области.

По словам Бахаревой, из данных Роспотребнадзора следует, что по итогам первого сезона оздоровительный эффект достигнут у 96% детей. Министр надеется, что все ребята, отдохнувшие в лагерях, вернутся домой более здоровыми и с повышенным интересом к учебе.

В Правительстве напомнили, что большим интересом, по традиции, в области пользуются профильные смены. С начала лета 2022 года прошли уже 28 таких смен, а всего запланировано 45. Речь о разных направлениях: творческом, художественном, патриотическом, экологическом и других.

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