В Новосибирской области молодым аграриям могут увеличить подъемные в 2,5 раза

Выплаты молодым специалистам планируют повысить до 500 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области планируют повысить региональные подъемные для молодых специалистов аграрного профиля. Их уже повышали в 2020 году: до 150 тысяч и до 200 тысяч для выпускников СПО и вузов соответственно. Однако в современных реалиях это очень маленькая сумма.

— Сейчас прорабатывается возможность увеличения единовременных выплат до 500 тысяч рублей, — сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. — Но, чтобы эти выплаты действительно привлекали молодых аграриев на село, суммы необходимо поднимать еще больше — аналогично с программами «Земский доктор» и «Земский учитель», ведь ветеринары, зоотехники, инженеры, агрономы также востребованы в сельской местности, как и врачи, и учителя.

Чтобы получить подъемные, выпускник должен будет отработать определенное количество лет в сельской местности. Такое условие введено из расчета, что молодой специалист закрепится в селе, останется работать, купит жилье и создаст там семью.

В сельской местности не хватает кадров и власти делают все возможное, чтобы это изменить. Так, на 2022 год областные власти определили в качестве приоритетной цели повышение обеспеченности сельского хозяйства кадрами. И чтобы достичь этой цели, планируется создание отраслевого совета по вопросам подготовки кадров, а также разработка стратегии развития кадрового обеспечения АПК региона на период до 2030 года.

Напомним, что за 2022 год АПК получил колоссальные средства на посевную компанию — более 15 миллиардов. Не менее большие сумму хозяйства региона получили на переоборудование — свыше 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Причем с каждым годом эти суммы только растут.

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