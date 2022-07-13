В Новосибирске к выходным потеплеет до 26 градусов

К выходным в Новосибирск вернется теплая и солнечная погода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На выходных, 16 и 17 июля, в Новосибирске снова будет тепло и солнечно. Об этом КП-Новосибирск рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

- К выходным потеплеет до 24-26 градусов. В субботу мы ожидаем погоду преимущественно без осадков. Мы окажемся в теплом секторе циклона, который придет к нам с западных районов Урала, - сообщила синоптик.

Воскресенье тоже обещает быть теплым.

- В воскресенье по области будет 21-26, в городе – 24-26 градусов. Но не исключены кратковременные грозовые дожди, - добавила Марина Виноградова.

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