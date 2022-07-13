Новосибирских школьников ждёт бесплатный онлайн-лагерь со звёздами

Фото: Компания «МТС».

Онлайн-лагерь работает в официальном телеграм-аккаунте проекта «Поколение М» до конца июля. «Вожатыми» в нём буду известные артисты и блогеры.

Посетить творческие мастер-классы и продемонстрировать свои работы в сети получают дети и подростки со всей России. В лагере три тематические смены: «Музыка, вокал и танец» (11-17 июля), «Фотография» (18 - 24 июля), «Рисунок» (25-31 июля). Занятия ведут известные артисты и блогеры: певец Хабиб, финалист шоу «Голос.Дети» и артист лейбла Gazgolder Иван Кургалин, участница шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Анна Тихая и другие. К каждой из смен можно присоединиться на любом этапе. Участник шоу «Голос.Дети» Иван STAR уже показал, как правильно распеваться, и попросил загрузить видео с распевками в комментариях под постом. Анонсировал своё занятие и другой вожатый онлайн-лагеря - Хабиб: он пообещал поделиться своим опытом и лайфхаками, как добиться успеха в музыкальной сфере.

Каждую неделю победители конкурсов онлайн-лагеря, которых выберет жюри из звездных наставников, смогут выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live. Для самых активных участников организаторы подготовили фирменные гаджеты и сувениры «Поколения М». В конце смен онлайн-лагеря все работы участников загружаются на сайт проекта. У их авторов будет шанс попасть на стажировки, личные мастер-классы от звезд и так далее.

Директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук отметил, что лето - самое удачное время, чтобы дети могли попробовать новые хобби, погрузиться в новые для себя виды творчества. А онлайн-лагерь - это удобный для современных детей формат занятий, которые можно посетить из любой точки региона.