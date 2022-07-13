В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук водители царапают бамперы из-за высокого слоя асфальта

Водители царапают бамперы на улице Дуси Ковальчук. Фото: стоп-кадр

На улице Дуси Ковальчук водители столкнулись с неприятной ситуацией. Из-за высокого слоя асфальта, который недавно уложили, автовладельцы царапают бамперы.

Пост появился в группе «АСТ-54».

- Автомобили царапают бамперы. Кроме того, само покрытие разрушается, так как нет плавного съезда, - пожаловались в паблике.

На ролике видна разница между главной дорогой и прилегающей территорией. Из-за этого «перепада» и страдают водители.

- Машины сейчас проезжают, и все задевают асфальт бампером. Жалко и автомобили, и новый асфальт, - отметил на видео житель Новосибирска.

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