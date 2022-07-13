В Новосибирской области уберут из продажи не прошедшие контроль ветеринарные препараты

В Новосибирской области уберут из продажи некачественные лекарства для животных.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Новосибирской области могут продавать некачественные препараты для кошек, собак и сельскохозяйственных животных. Об этом предупредили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области.
Проверку качества не прошли:
– «Интрофлор-100 орал» от заболеваний желудочно-кишечного тракта птиц и свиней;
– Антимикробное средство «Чеми спрей» для сельскохозяйственных животных, кошек и собак;
– «Энрофлокс 10%» для лечения птиц;
– Вакцина для поросят «Веровед»;
– Витамины для животных «Габивит-Se»;
– «Диастоп» для лечения желудочно-кишечных болезней у поросят и телят;
– «Хелсивит» для лечения гиповитаминоза у животных.
Все не прошедшие контроль лекарства опасны для животных, их должны убрать из продажи.
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