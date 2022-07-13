В Новосибирской области уберут из продажи не прошедшие контроль ветеринарные препараты

В Новосибирской области уберут из продажи некачественные лекарства для животных. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирской области могут продавать некачественные препараты для кошек, собак и сельскохозяйственных животных. Об этом предупредили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

Проверку качества не прошли:

– «Интрофлор-100 орал» от заболеваний желудочно-кишечного тракта птиц и свиней;

– Антимикробное средство «Чеми спрей» для сельскохозяйственных животных, кошек и собак;

– «Энрофлокс 10%» для лечения птиц;

– Вакцина для поросят «Веровед»;

– Витамины для животных «Габивит-Se»;

– «Диастоп» для лечения желудочно-кишечных болезней у поросят и телят;

– «Хелсивит» для лечения гиповитаминоза у животных.

Все не прошедшие контроль лекарства опасны для животных, их должны убрать из продажи.

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