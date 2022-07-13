Новосибирцы нашли протез ноги во время уборки на острове. Фото: Комитет охраны окружающей среды мэрии Новосибирска.

Новосибирцы собрали 153 мешка мусора и нашли протез ноги на экологической акции. Об этом сообщили в среду, 13 июля, в официальном Telegram-канале мэрии Новосибирска.

– Во время уборки на острове Кораблик нашли палатку, огнетушитель, топор, гаечный ключ, кастрюлю, кроссовки и зонт. Самая необычная находка – протез ноги, – рассказали в мэрии.

Всего собрали больше 500 килограммов бумаги, 6 килограммов жестяных банок, 10,5 килограммов пластика, 142 килограмма стекла, 9,5 килограммов крышечек и больше 5,5 килограммов батареек.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала об акции, где волонтеры получали мороженое за килограмм использованных батареек или за полкило пластиковых крышечек.

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