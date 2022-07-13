«Сидел и жалобно плакал»: в Новосибирске нашли в лесу измученного пёсика, привязанного к дереву

Собачку бросили в лесу на верную гибель. Фото: animal_nsk - Новосибирск.

В Новосибирске в районе остановки Кубовая прохожие нашли в лесу измученного пёсика. Малыш сидел там привязанный к дереву. Очевидцы позвонили волонтёрам.

– Сидел и жалобно плакал под деревом. Голодный, дрожащий от страха, изъеденный мошками, – написали зоозащитники в группе animal_nsk - Новосибирск.

Волонтеры пояснили, что песика забрали и отвезли в клинику. На боку у собачки обнаружили рану. Сейчас малыш на передержке.

Тех, кто узнал пёсика, или знает его хозяина, просят позвонить по номеру Елены – 8-952-920-64-81

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