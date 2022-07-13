В Новосибирской области отменили почти все коронавирусные ограничения

В Новосибирске сняли коронавирусные ограничения для работников в сфере услуг. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске официально отменили еще несколько коронавирусных ограничений. Сегодня, 13 июля, вступило в силу постановление, подписанное губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

– Мы рекомендуем отменить ограничения по заполняемости, также условия исходя из площади на одного посетителя при проведении всех официальных спортивно-физкультурных мероприятий, – сообщал замгубернатора Юрий Петухов на совещании 11 июля, предлагая губернатору снять ограничительные меры.

Сегодня документ вступил в силу. Работники сферы услуг больше не обязаны носить маски. Также сняли ограничения в сфере грузоперевозок.

– Отмена ограничений касается проведения массовых мероприятий и работы танцполов, заполняемости залов при проведении спортивных мероприятий и работе аквапарков, аттракционов и детских развлекательных центров, – сообщили в пресс-службе.

Постановление поддержал Роспотребнадзор. Однако масочный режим продолжает быть обязательным для медработников, в регионе сохраняется режим повышенной готовности.

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