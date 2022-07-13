В мэрии Новосибирска оценили риски из-за низкого уровня воды в Оби

Из-за низкого уровня воды в Оби проблем с водоснабжением не будет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Новосибирска прокомментировали ситуацию с понижением уровня воды в реке Обь. По словам начальника управления мэрии города по делам гражданской обороны, ЧС и обеспечению пожарной безопасности Александра Ерохина, это не ударит по водоснабжению Новосибирска.

На данный момент уровень воды в Оби составляет 88 сантиметров.

- Такой уровень не опасен для водозаборов. Технически они могут работать даже при уровне по новосибирскому водному посту минус 30 сантиметров, - сообщил на аппаратном совещании мэра Александр Ерохин.

Однако определенные риски есть. Как рассказал чиновник, они касаются судоходства.

- Судам стоит ходить вдоль фарватера, то есть там, где нужная глубина и установлены специальные знаки. В остальных местах могут образоваться мели, которые опасны для маломерных судов, - отметили в мэрии.

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