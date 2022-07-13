«Крест на груди и красное знамя»: новосибирская группа «Рви Меха» выпустила клип о русской тоске

Клип снимали четыре дня под Новосибирском. Фото: Кадр из клипа Сергея Суховея

Новосибирская группа «Рви Меха» выпустила песню «Русская тоска» о национальной идее. Премьера песни и клипа состоялась в начале июня.

По сюжету клипа молодой новосибирец едет из города в деревню к родственникам. По пути он встречает олигарха, а затем – деревенских с баяном на мотоцикле. Попав на малую родину, герой видит сельскую жизнь: свадьбу, похороны, а затем собирается в кругу родственников у костра.

- Это песня о том, что значит быть русским. Для меня это просто быть. Жить по совести. Знать историю, уважать достижения предков. Здесь мы отошли от обычного музыкального стиля, пригласив фолк-группу X-Pipes и Алину Мосину. На бэк-вокале спела Таисия Погожих из ансамбля «Маркелловы голоса» новосибирской филармонии, – рассказал КП-Новосибирск лидер группы «Рви Меха» Александр Петенев.

В клипе снимались местные жители сибирских деревень. Фото: Кадр из клипа Сергея Суховея

Клип снимали в районе села Толмачево, села Алексеевка, сел Карпысак и Усть-Каменка, среди актеров были простые сельские жители. Автором клипа выступил новосибирский режиссер и чемпион по ушу Сергей Суховей.

- Главное, что объединило в первую очередь меня и Александра Петенева - это идея. Песня о российской иррациональной ментальности, о нашем мире. И метафорой нашей жизни выступает простор полей, – сообщил КП-Новосибирск режиссер Сергей Суховей. - Главным для нас было не расставить ярлыки в оценке текущей ситуации, а дать силу и надежду. Песня о том, что в трудные, переломные для Родины моменты наш народ объединяется, становится сильнее несмотря ни на что.

Клип и песня отсылает к фильму «Брат» и главному герою: «Сила в правде». Как объяснил лидер «Рви Меха», в песне есть строчки: «крест на груди и красное знамя» – это преемственность принципов социалистических и христианских, которые гармонично переформатировались, оставаясь противоположными.

Пользователи соцсетей похвалили клип:

- Очень сильный клип, вся правда в нём!, - написала сибирячка.

- Мне очень понравилось! Динамично и вместе с тем целостно. И в душе откликается. Спасибо!- поблагодарил фанат.

Александр Петенев на радио КП-Новосибирск Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

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