В Новосибирске пропала 60-летняя женщина в маске и перчатках

В Новосибирске пропала женщина в медицинской маске и перчатках. Фото: ЛизаАлерт.

В Новосибирске ищут 60-летнюю женщину с красными волосами. Она ходит в маске и перчатках. Вчера Елена Карпова вышла из дома за яблоками и не вернулась. Об этом сегодня, 13 июля, КП-Новосибирск рассказала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

– В день пропажи она ходила в магазин. Вернувшись домой, обнаружила, что забыла купить яблоки. Вышла из дома повторно и пропала. Проблемы с памятью есть уже около двух лет, она принимает специализированные препараты. Ранее не пропадала, но может быть дезориентирована, – сообщила Алеся Яблонских.

В моргах и больницах Елены нет. ДТП, ЧП или другие события, которые могли не позволить ей вернуться домой, с ее участием не зарегистрированы. Сейчас отряды выезжают на поиск пропавшей.

Выходя из дома, Елена Карпова всегда надевает одноразовую медицинскую маску и перчатки по личному выбору, несмотря на то, что коронавирусные ограничения уже отменили.

Когда Елену видели в последний раз, на ней были черные джинсы, белые туфли, бежевая кофта с цветами и светло-зеленый платок.

Всех, кто знает что-либо о местоположении Елены Карповой, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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