На перекрестке в Новосибирске грузовичок завалился на бок после столкновения с седаном. Фото: "АСТ-54".

В среду, 13 июля, в Новосибирске на перекрестке на бок завалился грузовичок. Об этом в соцсети написали очевидцы.

– На пересечении улиц Крылова и Ольги Жилиной столкнулись седан и грузовичок Nissan Atlas. Последний после столкновения завалился на правый борт, – сообщили в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что упал грузовик на пешеходный переход. От удара у него вылетело лобовое стекло.

Информация о пострадавших и об обстоятельствах ДТП уточняется.

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