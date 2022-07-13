Новосибирца, зарезавшего жену у детской площадки, отправили в СИЗО. Фото: соцсети.

В Новосибирске в СИЗО отправили мужчину, зарезавшего жену у детской площадки. Ранее на него завели уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

– Фигуранта задержали полицейские в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ и доставили к следователю в территориальное следственное подразделение. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят комплекс следственных действий, который направлен на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, – уточнили в Следственном комитете.

В СК напомнили, что преступление произошло днем 11 июля рядом с детской площадкой на улице Татьяны Снежиной. 35-летний мужчина поссорился с женой. В ходе конфликта он не менее пяти раз ударил ее ножом в грудь и живот, после чего сбежал с места расправы. Очевидцы вызвали девушке скорую. Ее госпитализировали, но в больнице она умерла от полученных травм.

Напомним, ранее очевидцы рассказали, будто резню новосибирец устроил на глазах у их маленьких дочек. Но, как выяснила «Комсомолка», перед расправой горе-отец завел ребятишек в подъезд, а потом уже набросился на жену с ножом. Сделал он это после того, как узнал, что та намерена с ним развестись. Девушка хотела уйти от тирана после длительных избиений и унижений.

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