На Бердском шоссе в Новосибирске перевернулся автомобиль такси. Фото: "АСТ-54".

В ночь на среду, 13 июля, в Новосибирске на Бердском шоссе в Новосибирске перевернулась машина такси. Об этом в соцсети сообщили очевидцы.

– Опрокинулся автомобиль на крышу при невыясненных обстоятельствах на газоне рядом с остановкой «Звёздная», – уточнили в паблике «АСТ-54».

По информации ГИБДД, водитель перевернутой легковушки сначала столкнулся с автомобилем Volvo, который двигался в попутном направлении. Произошло это из-за того, что водитель первой иномарки в безопасности маневра не убедился.

В результате пострадал водитель «KIA Rio». 21-летнего парня госпитализировали с различными травмами.

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