В Новосибирске стая бездомных собак прогнала детвору с детской площадки

В Новосибирске стая собак заняла детскую площадку. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинском районе Новосибирской области стая больших собак прогнала ребят с детской площадки. Об этом в среду, 13 июля, КП-Новосибирск рассказала местная жительница Виолетта Калачикова.

– В пятницу встретила стаю из 5 собак, перебегающих дорогу у остановки Петропавловская. А вчера во дворе дома № 40 на улице Титова видела сразу 7 больших собак. Они устроились прямо на детской площадке, ребятишки оттуда убежали сразу, – рассказала КП-Новосибирск Виолетта.

Как уточнила девушка, она не успела сделать фотографии, но собак видели еще несколько ее соседей.

Еще одна очевидица, пожелавшая остаться анонимной, рассказала КП-Новосибирск, что об этих собаках иногда заботятся местные жители, но они отпускают стаю бегать по дворам.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как стая агрессивных собак напала на молодую маму, когда та спешила в автошколу на занятия.

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