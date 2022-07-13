Суд присяжных не простил новосибирца, который бросил истекающего кровью знакомого умирать в лифте

Подозреваемый бросил мужчину истекать кровью в лифте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске суд присяжных отказался пожалеть мужчину, который порезал знакомого и бросил в лифте. Об этом сообщили в прокуратуре Кировского района.

Убийство случилось в ночь с 4 на 5 января в доме на улице Петухова,68 на Затулинке. По данным следователей, 42-летний подозреваемый выпивал с потерпевшим, они поссорились. Подозреваемый схватил нож и ударил знакомого в живот, повредил ему жизненно важные органы.

Затем подозреваемый выкинул истекающего кровью приятеля в кабину лифта 7 этажа. Потерпевший умер от сильной потери крови.

- Вердиктом коллегии присяжных заседателей подозреваемый признан не заслуживающим снисхождения. Статья УК РФ «Убийство» предполагает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет, уголовное дело рассматривается в суде, – сообщила помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова.

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