Погода в Новосибирске на 14 июля 2022 года: приготовьте ветровки

Снова наступили прохладные дни. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Погода в Новосибирске на 14 июля 2022 года по-прежнему прохладное, утром и вечером будет не больше +20 градусов, лишь днем поднимется до +22…+24.

— Ночью термометр покажет +9…+11 градусов, днем будет тепло, преимущественно без осадков. Подует юго-восточный ветер с порывами до 3-8, с порывами до 13 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По области будет переменная облачность, без осадков, лишь в западных районах местами пройдут дожди с грозами. Температура днем поднимется до +22…+27 градусов.

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