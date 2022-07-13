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Общество13 июля 2022 4:06

В Новосибирске сносят старые и аварийные деревья в Нарымском сквере

Скоро там высадят новые саженцы
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске сносят деревья в Нарымском сквере. Фото: Зеленый Новосибирск.

В Новосибирске сносят деревья в Нарымском сквере. Фото: Зеленый Новосибирск.

В Нарымском сквере до конца недели снесут 6 аварийных кленов. Это делают ради безопасности горожан. Об этом сообщили на официальной странице управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска «Зеленый Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

– До конца недели сотрудниками МАУ «Горзеленхоз» проводятся работы по сносу старых и инвазивных экземпляров клена ясенелистного на территории Нарымского сквера со стороны улицы Нарымская, – рассказали в группе.

В течение лета уберут все старые и гнилые деревья. Работы начали после обследования Нарымского сквера. Выяснилось, что многие деревья там теоретически могут быть опасны для жизни отдыхающих.

Позже для сквера разработают план озеленения. Вместо старых кленов высадят новые саженцы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как в Нарымском сквере 9-летнего мальчика придавило упавшим из-за сильного ветра деревом.

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