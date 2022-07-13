В Новосибирске троих мужчин будут судить за оборот взрывчатки. Фото: ГУ МВД по НСО.

Трое новосибирцев, 54-летний мужчина, его 30-летний сын и их 33-летний знакомый, предстанут перед судом за оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств. В отношении них завершили расследование уголовного дела.

Следствие установило, 54-летний новосибирец хранил на своем участке взрывчатку. Затем его сын перевез запрещенные к гражданскому обороту вещества на участок приятеля. Там их хранил для дальнейшего сбыта. Преступную деятельность новосибирцев пресекли оперативники.

–У 30-летнего жителя Новосибирска при задержании нашли и изъяли механический взрыватель, пакет с пластичным веществом и 14 предметов, схожих по внешним признакам с гранатами и тротиловыми шашками. Экспертиза показала, что изъятые предметы изготовлены промышленным способом и пригодны для использования. Общая масса тротила составила более 2 кг. 400 граммов, – уточнили в ГУ МВД по НСО.

Известно, что 30-летний парень ранее был судим за грабеж и хранение наркотиков, его 33-летнего приятеля тоже привлекали за хранение наркотиков. А вот старший, 54-летний фигурант, ранее судим не был.

В полиции добавили, что двух обвиняемых отправили в СИЗО. Третьему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело направили в Советский районный суд. Там его рассмотрят по существу.

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