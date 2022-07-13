Спасатели МЧС рассказали новосибирцам, как правильно оказать первую помощь при утоплении

Спасатели МЧС рассказали новосибирцам, как оказать первую помощь утопающему. Фото: Спасатели МАСС.

Каждое лето в Новосибирске происходят несчастные случаи на воде. Прежде чем пытаться спасти утонувшего, следует вызвать спасателей и скорую помощь. Затем первую помощь может оказать человек, который знает, как это делать, и психологически готов к этому. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

– Вытащив пострадавшего из воды на берег, необходимо уложить его животом на свое колено, дать воде стечь из дыхательных путей, при этом освободить полость рта от посторонних предметов, – сообщил начальник отдела медико-психологического обеспечения главного управления МЧС России по Новосибирской области лейтенант внутренней службы Иван Ежов.

После этого нужно проверить пульс, реакцию зрачков на свет и дыхание. Если пульса нет, нужно срочно начинать сердечно-легочную реанимацию.

Пострадавшего укладывают на твердую поверхность. Спасатель сцепляет руки в замок и плавно, без резких движений, надавливает с тяжестью верхней половины тела строго вертикально линии, соединяющей грудину с позвоночником. Вдавливать нужно на глубину не менее 5-6 сантиметров и не менее 100 раз в минуту.

– Детям грудного возраста надавливания производят двумя пальцами, более старшего возраста – ладонью одной руки. У взрослых упор делается на основание ладоней, – уточнили в МЧС.

При непрямом массаже сердца нужно 30 раз нажимать на грудную клетку и 2 раза делать искусственное дыхание, пока не приедут спасатели, или до того момента, как пострадавший не начнет дышать самостоятельно.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как отдыхающие попытались откачать утонувшего мужчину на озере в поселке Рыбачьем, но он все равно погиб.

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