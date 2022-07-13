В Первомайском парке Новосибирска детей напугал эксгибиционист, притаившийся за сценой. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители Новосибирска заметили в Первомайском сквере эксгибициониста. Стоял он за сценой, рядом с детьми. Горожане рассказали о подозрительном мужчине в соцсетях.

По словам очевидца, написавшего об инциденте в паблике «Моя Первомайка», мужчина занимался непристойным делом, глядя на толпу детей, лет 9-ти, 11-ти. Горожанин предупредил об извращенце взрослых, чьи ребятишки гуляли на сцене. Те забрали детей и ушли. Также он попросил покинуть парк школьников, которые гуляли там без взрослых.

– Дети перепугались и в ужасе убежали со сцены, они сразу поняли, о ком я говорю. Они ушли, а затем, никого не смущаясь, тут же на сцену вышел этот рукоблуд и куда-то пошёл, – добавил очевидец.

Мужчина пояснил, эксгибиционист был в очках, штанах и кофте телесного цвета. За плечом у него была сумка.

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