В Первомайском парке Новосибирска детей напугал эксгибиционист, притаившийся за сценой.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Жители Новосибирска заметили в Первомайском сквере эксгибициониста. Стоял он за сценой, рядом с детьми. Горожане рассказали о подозрительном мужчине в соцсетях.
По словам очевидца, написавшего об инциденте в паблике «Моя Первомайка», мужчина занимался непристойным делом, глядя на толпу детей, лет 9-ти, 11-ти. Горожанин предупредил об извращенце взрослых, чьи ребятишки гуляли на сцене. Те забрали детей и ушли. Также он попросил покинуть парк школьников, которые гуляли там без взрослых.
– Дети перепугались и в ужасе убежали со сцены, они сразу поняли, о ком я говорю. Они ушли, а затем, никого не смущаясь, тут же на сцену вышел этот рукоблуд и куда-то пошёл, – добавил очевидец.
Мужчина пояснил, эксгибиционист был в очках, штанах и кофте телесного цвета. За плечом у него была сумка.
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