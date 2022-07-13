Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ревакцинировался от коронавируса

Губернатор Андрей Травников ревакцинировался от коронавируса. Фото: Правительство НСО.

В среду, 13 июля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил очередную прививку от коронавируса и призвал жителей региона к ревакцинации. Об этом он рассказал в своем официальном Telegram-канале.

– Сделал очередную прививку от коронавирусной инфекции. Чувствую себя хорошо! Призываю и вас, уважаемые новосибирцы, беречь свое здоровье, проходить вакцинацию и ревакцинацию, – сообщил глава региона.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что Андрей Травников раскритиковал профилактику ковида в Новосибирской области. Губернатору не понравилось то, что ему не напомнили об очередной вакцинации.

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