В Новосибирске продают памятник архитектуры имени изобретателя радио за 135 миллионов рублей

В Новосибирске продают памятник архитектуры за 135 миллионов рублей. Фото: Циан.

В Новосибирске разместили объявления о продаже ДК имени создателя радио А. С. Попова и пристроенных офисных помещений в Октябрьском районе. Сам объект культурного наследия регионального значения продают на «Циан» за 135 миллионов.

– Продам действующие здание ДК им. Попова, – указано в заметке о продаже памятника на Зыряновской, 123.

Ранее он принадлежал заводу «Электросигнал». Как сообщают на сайте ДК, он уже 55 лет является центром культурной и спортивной жизни заводчан и жителей всего Октябрьского района.

Также продают совмещенные с домом культуры офисные помещения за 133 миллиона. Фото: Avito.

Также на «Avito» разместили три объявления о продаже пристройки за 133 миллиона рублей.

– Предлагаем к покупке офисную часть административного здания в деловой зоне Октябрьского района города Новосибирска. Объект является независимой частью здания, – сообщают в одном из объявлений.

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