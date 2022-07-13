Водолазы третьи сутки ищут мужчину, пропавшего из лодки с ребенком в Новосибирском водохранилище

Водолазы продолжают поиски мужчины, пропавшего из лодки с ребенком. Фото: Спасатели МАСС.

Под Новосибирском третьи сутки ищут мужчину, который уплыл на лодке с 7-летним ребенком с острова Шумского Кордона. Мальчика на гидроцикле доставили на остров к знакомым, а мужчину пока не нашли. ЧП произошло 11 июля, об этом в среду, 13 июля, КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

– Поисковые работы продолжаются. В том числе работают водолазные группы, – сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

В МЧС уточнили, что и мальчик, и мужчина в лодке были без спасательных жилетов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как студент из Китая утонул возле Бугринского моста.

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