Пробки в Новосибирске на утро 13 июля 2022 года: сложно проехать по Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 13 июля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 13 июля 2022 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Кроме того, движение затруднено по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Титова и Троллейной. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Котовского, Ватутина Станиславского. Движение затруднено по улицам Широкой, Станционной, площадям Труда и Райсовета.

На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистской, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улицах Бориса Богаткова и Добролюбова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 13 июля, достиг 4 баллов.

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