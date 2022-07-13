В Новосибирске отремонтируют пешеходный мост через улицу Ипподромскую. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске отремонтируют пешеходный мост через улицу Ипподромскую. Его построили 96 лет назад — тогда он еще проходил через реку Каменка в центре города.

— Мост был введён в эксплуатацию в 1926 году. Длина моста — 151 метр, ширина — 19, 1 метров. На основании последнего технического обследования ФБГОУ «СГУПС» в 2020 году пешеходный мост был признан аварийным, — сообщили в мэрии города.

Ремонтировать мост начали в апреле 2022 году, а завершить работы должны к 15 октября текущего года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер