Под Новосибирском завели уголовное дело на 15-летнего подростка, угнавшего авто

Дело завели по статье за угон без цели сбыта. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Под Новосибирском 15-летний подросток угнал иномарку. Произошло это вечером 9 июля. Уголовное дело завели по статье 166 УК РФ за угон без цели хищения.

— 15-летний подросток угнал автомобиль «Тойота Корона» у жителя города Карасук. Нашли машину неподалеку от города в кювете, — рассказали в региональном МВД.

Вскоре подростка задержали. Мерой принуждения его избрали обязательство о явке.

Напомним, что аналогичное преступление произошло в поселке Сузун под Новосибирском. 17-летняя девушка увидела оставленный в замке зажигания ключ и решила позаимствовать чужое авто, чтобы покататься по поселку. Однако далеко она не уехала.

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