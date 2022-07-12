В Новосибирске опровергли изменение сроков строительства учебного корпуса физматшколы НГУ из-за санкций

В Новосибирске из-за санкций сдвинулись сроки работ первой очереди строительства кампуса НГУ: такая информация появилась в СМИ. Речь шла о новом учебном корпусе и досуговом центре физматшколы НГУ (СУНЦ НГУ), а также комплексе общежитий на 690 мест, связанных между собой теплым подземным переходом.

Но позже в проектной компании WE-ON Group опровергли эту информацию.

- То, что опубликовали СМИ, не соответствует действительности, - заявили КП-Новосибирск в WE-ON Group. - Проект запланирован к завершению к 2024 году. Касаемо учебного корпуска - железнобетонные конструкции будут готовы по графику в декабре 2022 года. Задержек на работах не наблюдается.

Напомним, что по плану в учебном корпусе разместятся лектории и лаборатории нескольких типов, лингвистические и компьютерные классы, а также помещения для самоподготовки. В досуговый корпус же оборудуют современный актовый зал, который сможет трансформироваться под разные нужды, и даже собственный планетарий.

Всего новый кампус НГУ займет площадь в 75 тысяч квадратов. На его строительство планируют потратить почти 12 миллиардов рублей. Причем финансируют строительство разные источники, в том числе и благотворители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Травников проверил ход строительства кампуса мирового уровня в НГУ

Его строят на месте демонтированного общежития 1965-го года постройки (подробнее).

Новосибирский СУНЦ НГУ показал дизайн новых корпусов

В досуговом корпусе даже предусмотрен собственный планетарий (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер