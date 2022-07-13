Погода в Новосибирске на 13 июля 2022 года: резкое похолодание

В Новосибирске снова дожди и прохлада. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 13 июля 2022 года вновь сменится на прохладную. Вместо жары придут дожди.

— Ночью температура в городе составит +11…+13 градусов, днем — +20…+22. Будет переменная облачность, ночью небольшой дождь и гроза, днем преимущественно без осадков. Подует северный ветер с порывами до 4-9, с порывами до 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По области будет переменная облачность и дожди, ночью и утром возможны туманы. Температура днем — около +19…+24 градусов.

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