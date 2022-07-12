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Происшествия12 июля 2022 15:49

В Новосибирске мотоциклист сбил 7-летнюю девочку на велосипеде и уехал

Ребенка с различными травмами доставили в больницу
Надежда КАСЬЯНОВА
Мотоциклисту грозит тюремный срок или арест за то, что скрылся с места ДТП. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Мотоциклисту грозит тюремный срок или арест за то, что скрылся с места ДТП. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Первомайском районе Новосибирска неизвестный мотоциклист сбил 7-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Произошла авария вечером во вторник, 12 июля.

— На территории двора вблизи дома №40 по Бердскому шоссе неустановленный водитель на мототранспорте сбил девочку на велосипеде и скрылся с места ДТП, — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшей оказалась 7-летняя девочка. Ребенка доставили в больницу, пока что неизвестно какие травмы она получила.

Правоохранители уже занялись поисками мотоциклиста. За оставление места ДТП ему грозит наказание в виде лишение свободы сроком до 1,5 лет или же арест на 15 суток.

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