Глава СПЧ Фадеев высказался об аресте новосибирского ученого Колкера

Колкер был научным сотрудником Института лазерной физики СО РАН и специализировался на проектировании лазерных систем. Фото: соцсети
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказался о деле новосибирского ученого Дмитрия Колкера, умершего в московском СИЗО.
— Зная, что произошло после его ареста, что человек умер, наверное, можно предположить, что тем, кто принимал решение о заключении его под стражу, надо было получше подумать, прежде чем требовать заключения его под стражу, — передает слова Фадеева ТАСС.
Напомним, что физика-лазерщика Дмитрия Колкера задержали в конце июня по подозрению в госизмене. Причиной обвинения стали лекции ученого в Китае, которые он провел в 2018 году в рамках сотрудничества Сибирского отделения Российской академии наук с китайскими учеными. По словам родных, перед поездкой ФСБ проверили материалы лекций физика и не нашли ничего, что касалось бы гостайны. Однако, через некоторое время их перепроверили и нашли основание для обвинения. Ученого арестовали, когда он лежал в больнице, у Колкера была 4 стадия рака. Несмотря на это его увезли в СИЗО «Лефортово», через несколько дней физик скончался.
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