В Новосибирской области шпица на прогулке загрызла крупная собака

В поселке Мочище в Новосибирской области крупная собака загрызла домашнего шпица. Фото: Влад КОМЯКОВ

В поселке Мочище в Новосибирской области крупная собака загрызла домашнего шпица. ЧП случилось в воскресенье, 10 июля, когда пес гулял со своей хозяйкой по местному пляжу. Известно, что собака была без поводка.

— По данному факту поступило заявление в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются, — пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.

Напомним, в прошлом году КП-Новосибирск рассказывала историю о том, как на улице Вилюйская бойцовская собака напала на девушку, гулявшую со своим шпицем.

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